Squadre negli spogliatoi per l'intervallo. Sampdoria-Fiorentina 0-1 | Live

SAMPDORIA-FIORENTINA 0-1 LIVE

14' Simeone (F)

48' CAPRARI! Destro dell'attaccante, Dragowski manda sopra la traversa.

46' SI RIPARTE!

⏰ Non c'è recupero: #SampFiorentina 0-1. #Simeone porta avanti la Viola, @GianlucaCaprari ad un passo dal pari: traversa direttamente su punizione. pic.twitter.com/7h92bB7bXO

— U.C. Sampdoria (@sampdoria) 19 settembre 2018

Finisce qui il primo tempo tra Sampdoria e Fiorentina. Buon avvio dei liguri che possono andare in vantaggio con Caprari, poi tanta Viola. Al 14' è il Cholito Simeone a portare avanti i suoi in tuffo, dopo la traversa colpita da Biraghi. Audero ci mette il suo in più di una occasione prima ancora su Biraghi, poi sull'ex Juve Pjaca. Poco prima dell'intervallo, la traversa inaspettata dei sampdoriani con Caprari da punizione. Partita tutta da vedere e risultato al momento giusto.

Primo tempo

45' Finisce qui il primo tempo. Tra Samp e Fiorentina è 0-1!

41' CAPRARI! Traversa piena da punizione. La Samp a un passo dal pareggio!

38' Sala in ritardo su Chiesa: ammonito.

33' AUDERO! ALTRO MIRACOLO! Chiesa al centro per Pjaca, l'ex Juve tira a giro con il destro dal dischetto del rigore, ma il portiere blucerchiato dice di no con la manona. Solo una squadra in campo finora al Ferraris.

31' Pjaca ci prova con il destro: alto. Buona Fiorentina in questa prima frazione.

26' GRAN PARATA DI AUDERO! Tiro insidioso di Biraghi dopo il tocco del "Cholito" Simeone, il portiere della Samp spizza sopra la traversa.

24' La Sampdoria cerca di reagire. Quagliarella per Defrel che incrocia con il destro, palla fuori di poco.

14' SIMEONE! LA VIOLA È IN VANTAGGIO! Biraghi prende la traversa, Simeone in tuffo mette in rete. Ospiti in vantaggio al Ferraris.

5' Simeone col destro, Audero c'è

3' SAMP VICINA AL GOL! Dragowski si impappina con il pallone tra i piedi, Caprari lo anticipa ma la palla termina sul fondo. Brivido.

È iniziata Sampdoria-Fiorentina. Blucerchiati e Viola si sfidano a un poco più di un mese di distanza dalla tragedia del ponte Morandi. Allora la partita era fissata per la prima giornata di Serie A ma, insieme a Milan-Genoa, è stata rinviata. Per gli uomini di Giampaolo torna Praet, pronto a dare più geometrie a centrocampo, mentre mancano all’appello Tavares e Leverbe. Per i toscani convocato invece Lafont, che però siederà in panchina con Dragowski confermato tra i pali.

Le formazioni ufficiali

Sampdoria (4-3-1-2): Audero, Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Caprari; Quagliarella, Defrel. All: Giampaolo

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo Biraghi; Gerson, Veretout, Edmilson, Chiesa, Simeone, Pjaca. All: Pioli

Arbitro: Maresca (Napoli)

Il bel gesto della Fiorentina

Accompagnati da Ilaria Cavo, assessore allo sport della Regione Liguria, il club manager Giancarlo Antognoni e l'allenatore Stefano Pioli si sono recati sul luogo del disastro dove hanno deposto un mazzo di fiori a nome della Fiorentina. Un gesto bellissimo per esprimere il proprio cordoglio nei confronti di quelle famiglie che stanno soffrendo di un dolore atroce per la perdita dei loro cari.

