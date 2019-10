Sampdoria, Di Francesco lascia: risoluzione del contratto

E' ufficiale il divorzio tra Sampdoria e Eusebio Di Francesco. Il club blucerchiato annuncia in una nota di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico e il suo staff. Di Francesco era arrivato sulla panchina dei doriani a giugno e paga un inizio di campionato disastroso con soli 3 punti in 7 giornate e l'ultimo posto solitario in classifica. Il nome più probabile per la panchina doriana è quello di Beppe Iachini

