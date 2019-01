Salvini contro Higuain: "Mercenario, spero non si faccia più vedere a Milano"

"Non mi piacciono i mercenari, spero Higuain non si faccia pù vedere a Milano". Così il ministro dell'Interno Salvini, tifoso rossonero, intervenuto negli studi di RTL 102.5 all’interno del programma 'Non Stop News'.