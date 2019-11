Saluto nazista in diretta tv, Marco van Basten sospeso da Fox Sports

Fox Sports ha sospeso Marco van Basten per una settimana dall'attività di opinionista per aver pronunciato "Sieg Heil" in diretta televisiva. L'emittente ha annunciato che avrebbe versato lo stipendio di una settimana dell'ex attaccante del Milan all'Istituto Olandese per la Documentazione di Guerra, archivio storico sulle vicende della Seconda guerra mondiale.

Durante una trasmissione in cui si commentava la sfida di Eredivisie tra Ajax ed Heracles, a Van Basten è sfuggita l'espressione utilizzata durante il Nazismo che, letteralmente, significa "saluto alla vittoria" e che oggi, in Germania, costituisce un reato punibile con una condanna fino a tre anni di carcere.

Le parole di van Basten sono state ascoltate in studio pochi istanti dopo l'intervista del conduttore televisivo Hans Kraay, in tedesco, al tecnico dell'Heracles Frank Wormuth. "Non era affatto mia intenzione scioccare le persone. Volevo solo ironizzare sul tedesco di Hans", aveva subito chiarito van Basten. "È stata una battuta infelice".

