Rottura tra Neymar e il Psg. Il brasiliano vuole andarsene. Piace Coutinho

E' rottura totale tra il Psg e Neymar. Lo scrive in Spagna il quotidiano catalano 'Sport', secondo cui il giocatore vorrebbe andar via e avrebbe espresso la propria volontà al suo club, che tuttavia sta cercando di opporre resistenza. L'attaccante brasiliano, che già un anno fa aveva espresso i primi malumori, sarebbe stanco dei fallimenti europei della società francese e vorrebbe tornare a misurarsi in un campionato più importante.

Il Barcellona sta monitorando la situazione con cautela, per evitare uno scontro con i parigini. Il Psg avrebbe provato a convincere l'ex stella del Santos con un rinnovo di contratto, ma Neymar non ne fa una questione di soldi. Oltretutto il tecnico dei francesi Thomas Thuchel sarebbe stanco dei capricci del brasiliano e avrebbe aperto alla possibilità di avere Coutinho, in uscita dal Barcellona, in rosa al suo posto. Proprio l'ex centrocampista del Liverpool potrebbe essere la chiave per il ritorno al Camp Nou di Neymar.

