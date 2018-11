Ronaldo a Londra fra tennis, opera e vini: le vacanze di lusso post-Juve con la famiglia

di Antonio Martelli

Dal tennis, all'opera per finire con una cena in un ristorante di lusso. Approfittando dei quattro giorni di riposo concessi dall'allenatore della Juve Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo si è goduto la piccola vacanza che si è concesso a Londra in compagnia della compagna Georgina Rodriguez e del figlio Cristiano Jr, in occasione del primo compleanno della figlia Alana Martina. Dopo l'apparizione sugli spalti della O2 Arena per le Atp Finals, la sera di martedì 14 novembre CR7 e signora sono stati alla Royal Opera House, per assistere allo spettacolo di balletto La Bayadere. Tutto documentato passo passo dalla coppia attraverso post e fotografie sui rispettivi profili social. "Una serata meravigliosa, i sogni a volte si avverano... Grazie, amore mio", ha scritto Georgina su Instagram dagli spalti del celebre teatro londinese.

La serata dell'attaccante bianconero e della sua famiglia è proseguita poi al Zela Ibiza, uno dei ristoranti più esclusivi nel West end della capitale inglese, di cui lo stesso CR7 è finanziatore insieme a un'altra leggenda dello sport, il tennista Rafa Nadal. In questa circostanza, come racconta il Sun, Ronaldo non avrebbe badato a spese acquistando due bottiglie di vino pregiate spendendo 31mila euro in appena un quarto d'ora: 20mila per il Richebourg Grand Cru, il più costoso al mondo che non si trova neanche nel menù dei ristoranti, e altri 11mila per il Pomerol Petrus del 1982. Oltrettutto, Ronaldo non avrebbe neanche finito quest'ultima bottiglia. "A proposito di martedì sera, cena fantastica al Zelalondon", ha quindi commentato il fuoriclasse portoghese sul suo profilo Instagram. Terminata la mini vacanza, per Ronaldo è tempo di rientrare a Torino dove da giovedì tornerà ad allenarsi alla Continassa, insieme ai compagni juventini non impegnati con le varie nazionali.

