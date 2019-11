Ronaldo su Instagram: "Vittoria importante". Caso risolto?

Cristiano Ronaldo rompe il silenzio all'indomani della gara vinta 1-0 dalla Juventus contro il Milan. Dopo un'altra prestazione sottotono e la nuova sostituzione, dopo soli cinquantacinque minuti giocati, che ha fatto tanto discutere e la fuga dallo stadio tre minuti prima del fischio finale, il fuoriclasse portoghese in un post sul suo profilo Instagram ha scritto: "Partita difficile, vittoria importante!". Un commento, prima di volare in Portogallo per gli impegni con la sua nazionale, che sembra mettere fine alla possibile querelle con il tecnico bianconero Sarri. Bufera terminata in casa Juventus?

