Ronaldo: "Messi? Sempre al top, ma io ho vinto Champions con più club"

"Messi è un ottimo giocatore che rimarrà nella storia, non solo per i Palloni d’Oro che ha vinto ma anche perché è un giocatore che è sempre stato al top, anno dopo anno, proprio come me. La differenza con me è che io ho giocato per vari club e ho anche vinto la Champions League con vari club. Sono stato capocannoniere della Champions League sei volte di fila". Nell'intervista concessa a Dazn Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha parlato anche delle differenze tra lui il grande rivale del Barcellona, Leo Messi. "Ovviamente non ho mai visto così tanta rivalità tra due giocatori che sono al top per così tanti anni", le parole del campione portoghese nell'anticipazione diffusa sui suoi canali social dalla piattaforma in streaming.

"Ci sono tanti giocatori che rispetto, che riescono a rimanere al vertice per due-tre-quattro anni, massimo cinque. Ma dieci anni? Mai visti", ha proseguito il bianconero. "Non ho mai visto giocatori che, come diciamo in Portogallo, 'spaccano le pietre ogni anno', che segnano 40-50 gol, che vincono titolo e che sono sempre lì. Questa è la cosa più difficile da raggiungere nel calcio", ha aggiunto CR7. "Ci vuole molto a tenere il passo, a essere sempre al top. Questo aspetto, questo corpo snello - ha concluso - non è caduto dal cielo, c’è molto lavoro dietro a ogni trofeo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata