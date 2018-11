Ronaldo e Georgina presto sposi: la proposta di matrimonio a Londra

Fiori d'arancio in arrivo per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Così crede il quotidiano portoghese Correio da Manha. Nel corso della breve vacanza a Londra , il campione portoghese avrebbe chiesto alla sua compagna di sposarlo e un anello di platino e diamanti marchiato Cartier, del valore di circa ottomila euro, potrebbe essere la conferma. Lo stesso anello è poi stato messo in mostra da Georgina in una serie di foto appare sui social.

Ronaldo è fidanzato con la modella spagnola di origini argentine dal 2016. I due hanno anche una figlia, Alana Martina, la quarta per Ronaldo dopo Cristiano Jr. e i gemellini Eva e Matteo. Gli ultimi tre sono nati tutti da madre surrogata.





