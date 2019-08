Ronaldo Jr scopre la prima casa di CR7 a Lisbona: "Papà, vivevi qui?"

"Papà, tu hai vissuto qui?". Non poteva credere ai suoi occhi Cristiano Ronaldo Jr quando ha visitato la residenza di Lisbona dove un 12enne Cristiano Ronaldo ha mosso i primi passi da futuro campione nelle file dello Sporting Lisbona dopo aver lasciato Madeira.

Le case di lusso, gli aerei privati, l'invidiabile parco macchine. Non tutto era così agli inizi per il fuoriclasse portoghese della Juventus, che nel corso di una intervista all'emittente portoghese TVI ripresa da AS ha raccontato come il giovane figlio quando ha visto dove viveva "non ci poteva credere". "La gente pensa che tutto sia facile in questa vita. Le case, le macchine, i vestiti... che tutto ciò cada dal cielo", ha dichiarato CR7. "Ma quello che cerco di instillare in mio figlio o quando faccio eventi nelle scuole è che solo il talento non basta. Con lavoro e dedizione su può ottenere tutto ciò che si vuole", ha concluso.

