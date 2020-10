Ronaldo ancora positivo, il commento: "Test per Covid è una str.....a"

Cristiano Ronaldo ancora positivo al Coronavirus posta una foto su Instagram in cui appare sereno. "Mi sento bene" ha scritto nel post. Poco dopo però posta un commento: "Il PCR (il test per il Covid, ndr) è una str.....a". Il campione portoghese è ancora in isolamento domestico perché non ancora negativizzato.

