Ronaldo ai tifosi: Noi saremo sempre con voi

"Ovunque sarete, noi saremo sempre con voi". E' il messaggio ddi Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, sul suo profilo twitter, a poche ore dal ritorno del calcio dopo 95 giorni di stop con la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra i bianconeri e il Milan all'Allianz Stadium. Il campione portoghese posta una foto che lo ritrae esultante e sullo sfondo una curva bianconera piena di tifosi.

Wherever you are, we'll always be together #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/BQPJ5fRcMD