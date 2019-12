Ronaldinho su Messi: "Non è il migliore della storia..."

"Messi non è il migliore della storia, ma del suo tempo". Con queste le parole di Ronaldinho, ex stella del calcio brasiliano, intervenuto nel corso di una partita di esibizione allo stadio 'Centenario' di Morelos, in Messico, a pochi giorni dalla consegna del sesto Pallone d'Oro al campione argentino: "Sono contento per Messi perché è un amico, inoltre è stato una bandiera del Barcellona. perché è difficile identificare chi è il migliore della storia ".

"Ci sono Diego Maradona, Pelé, Ronaldo ... Non posso dire che Messi sia il migliore di sempre, è il migliore dei suoi tempi", ha dichiarato in un video diffuso sul sito spagnolo 'Marca'.

