Roma, Zaniolo sui social: "Vi giuro, tornerò più forte di prima"

Non alza bandiera bianca l'attaccante della Roma, Nicolò Zaniolo, che si è rotto il crociato del ginocchio destro per un infortunio nel corso della partita con la Juventus, all'Olimpico. "Vi giuro... tornerò più forte di prima" ha scritto su Instagram dopo le visite a Villa Stuart. Nel post la foto della carezza di Ronaldo mentre il 20enne giallorosso esce in barella con le mani sul volto e in lacrime.

