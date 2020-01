Roma: Zaniolo operato al ginocchio, subito via a riabilitazione

Intervento tecnicamente riuscito per il talento giallorosso che si è rotto il crociato anteriore del ginocchio destro nel match dell'Olimpico contro la Juve

Inizierà già domani la riabilitazione Nicolò Zaniolo, operato a Villa Stuart al ginocchio destro dopo l'infortunio subito durante il big match dell'Olimpico contro la Juventus. L'intervento è tecnicamente riuscito ha fatto sapere il club giallorosso.

"Nella giornata odierna Nicolò Zaniolo è stato sottoposto alla ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno. L’intervento chirurgico eseguito a Villa Stuart dal Prof. Mariani e alla presenza del Responsabile Sanitario dell’AS Roma, Dott. Causarano, è tecnicamente riuscito", si legge nel comunicato della società capitolina. Non vengono specificati i tempi di recupero che per operazione di questo tipo non sono inferiori ai 4 mesi.

"Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma", le prime parole del talento giallorosso sui sociale dopo l'intervento

Nicolò: “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma ❤” pic.twitter.com/UuwGOEdcSa — AS Roma (@OfficialASRoma) 13 gennaio 2020

