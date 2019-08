Roma, Zaniolo: "Non sono Totti ma spero di diventare come lui"

"Non sono Totti, ma spero un giorno di essere bravo come lui". In un'intervista al magazine 'These football Times' Nicolò Zaniolo si racconta a 360°, partendo dal paragone con l'icona della Roma. "L'unico modo che ho per farlo è lavorare duro ogni giorno in allenamento, fidarmi dell'allenatore e poi portare tutto questo in campo davanti ai tifosi. Poi lascerò decidere a loro - ha sottolineato il centrocampista giallorosso, come riporta 'laroma24' - Non mi aspettavo di avere un impatto del genere dal momento che arrivavo dalla Primavera e avevo molto da imparare. Ho ancora tanti obiettivi da raggiungere e per arrivarci devo continuare a lavorare. Ho imparato tanto la scorsa stagione, ma ora devo andare oltre e continuare a spingere con la Roma". Zaniolo ha ricordato poi il suo arrivo nella capitale nell'operazione che ha portato Nainggolan all'Inter. "Quando un grande club con la storia della Roma ti vuole e ha dei progetti per te in prima squadra, è difficile dire di no. Confesso che credevo di essere mandato in prestito perché avevo tanto da imparare e un nuovo spostamento è sempre un rischio, ma Eusebio Di Francesco aveva fiducia in me dall'inizio e mi ha aiutato tanto - ha ammesso - Se non fosse stato per lui non sarei riuscito a esplodere. E' davvero bravo con i giovani e io gli devo tanto, così come a tutte le persone che mi hanno aiutato a Roma".

L'idolo da bambino invece è stato "senza dubbio Kakà, specialmente durante i suoi anni al Milan e con il Brasile. Era il centrocampista offensivo perfetto: forte, tecnicamente perfetto e in grado di fare assist e segnare". Lui però si sente un centrocampista a tutti gli effetti. "Da bambino ho sempre giocato da numero 10, ma confesso che mi piace giocare da numero 8 o addirittura da centrocampista difensivo. Per ora gioco in qualsiasi posizione, poi forse un giorno mi sistemerò in basso, finché non arriverà un allenatore che mi vede come playmaker offensivo - ha sottolineato - Giocherò ovunque finché resterò in campo". L'ultima battuta è riservata a Daniele De Rossi. "E' sempre stato un leader e una persona fantastica, quindi è facile imparare da lui e dagli altri giocatori d'esperienza. Se non ci riesci c'è qualcosa che non va. La cosa che ho imparato maggiormente è l'umiltà. Aveva tempo per tutti, per i tifosi, per lo staff e per gli altri giocatori. Fuori dal campo si preparava bene ed era concentrato sulla Roma - ha raccontato Zaniolo - Cerco di portare queste cose nella mia vita, mettere la Roma al centro di tutto. Forse a quel punto potrò crescere e migliorare come lui".



