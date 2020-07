Roma rimonta Torino ed è quinta. Poker Fiorentina al Bologna,tris Chiesa

La Roma passa all'Olimpico Grande Torino e si difende dall'assalto del Milan, poker della Fiorentina al Bologna nel segno di super Chiesa. La squadra di Fonseca passa 3-2 e incassa i tre punti che la rendono sicura del quinto posto. Sono i granata, ormai salvi e inizialmente senza Belotti lasciato precauzionalmente in panchina, a sbloccare il risultato con Berenguer, su verticalizzazione di Zaza (14'). La Roma però trova subito il pareggio con Dezko, che su servizio di Mkhitaryan batte di sinistro Ujkani (16'). I giallorossi completano la rimonta con Smalling, che stacca in anticipo su Ansaldi sul corner di Perez e insacca (24'). Roma poi pericolosa con un'insidiosa punizione di Kolarov, a salvare il Toro è il legno. Nella ripresa però arriva il tris dei capitolini: Dzeko viene atterrato in area da Djidji, Piccinini indica il dischetto. Trasforma Diawara (61').



I granata si rendono pericolosi con Verdi, con una conclusione che scheggia il palo e riescono ad accorciare con il classe 2000 Singo, al primo gol in A (66'). Nel finale Dzeko ancora a segno, ma il bosniaco è in fuorigioco: il Var conferma. Nessun obiettivo di classifica invece per Fiorentina e Bologna, ma al 'Franchi' la spuntano i viola con un netto 4-0. Le reti nella ripresa. A firmare il vantaggio è Chiesa, servito da Dalbert (48') e sempre l'attaccante figlio d'arte sigla di tap-in il raddoppio dopo che Skorupski si oppone al suo primo tentativo. Il tris è calato da Milenkovic, che insacca dopo il tocco di Pezzella sugli sviluppi del corner di Pulgar (74') poi, nel finale, a un minuto dalla fine, ancora protagonista Chiesa che completa la sua tripletta entrando in area e battendo Skorupski con una parabola imprendibile di destro.

