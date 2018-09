La Roma a Madrid. Ecco l'elenco dei convocati: out Pastore

Un inizio che più difficile non si poteva. La Roma atterra a Madrid e si appresta a iniziare il suo cammino in Champions contro il Real Madrid "Campione d'Europa" per il terzo anno consecutivo. Tra i convocati di Eusebio Di Francesco per la trasferta spagnola il grande escluso è El Flaco Javier Pastore, che finora non ha ancora brillato in questo avvio di stagione. A tornare invece è Perotti. Fischio di inizio alle 21.

Le parole di Francesco @Totti sulla sua ultima sfida al Santiago Bernabeu #ASRoma #UCL pic.twitter.com/npwyKrPke6 — AS Roma (@OfficialASRoma) 18 settembre 2018

Questo l'elenco completo: Olsen, Mirante, Karsdorp, Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi Manolas, Cristante, Pellegrini, De Rossi, Zaniolo, 'Nzonzi Perotti, Dzeko, Schick, Cengiz Under, El Shaarawy, Kluivert.

