Roma, futuro Florenzi: Fiorentina alla finestra. Zubiria: "Male interpretato"

Alessandro Florenzi via dalla Roma? Dalle parti di Trigoria e non solo è scoppiato un caso. Secondo le voci circolate all'Olimpico dopo il 3-1 rifilato dai giallorossi alla Spal, Florenzi avrebbe salutato un dipendente del club nella pancia dello stadio con una frase sibillina: "Vi verrò a trovare alla cena aziendale, vi farò un discorso strappalacrime, di quelli che faranno piangere un po' tutti". E giù voci sul futuro dell'esterno giallorosso, che ultimamente ha trovato poco spazio nelle gerarchie di Paulo Fonseca. Se per il club il caso è già chiuso perché le sue parole sono state fraintese, in molti, già da gennaio, parlano di Fiorentina come destinazione per il calciatore romano.

Florenzi "è stato male interpretato. E' stato con noi domenica, ha fatto un discorso da vero capitano alla festa di Natale con i ragazzini del nostro settore giovanile. Mi aspetto un discorso molto emotivo, da capitano della Roma come quello che ha fatto domenica" in occasione della serata di Natale organizzata dal club di lunedì, il chiarimento dopo il sorteggio a Nyon dei sedicesimi di finale di Europa League del dirigente giallorosso, Manolo Zubiria. In realtà, dopo la partita chiusa in bellezza anche con un assist dello stesso Florenzi a Mkhitaryan, lo stesso Pellegrini ha provato a placare la tempesta di reazioni dei tifosi con queste parole: "E' stato frainteso, deve fare solo il discorso ai dipendenti. ".

Sta di fatto che per il 'tuttocampista' di Fonseca, in grado di difendere ma anche di trasformarsi, a seconda delle esigenze, in un attaccante esterno aggiunto, nel giro della Nazionale ormai da anni, l'impiego nelle ultime settimane è stato a singhiozzo, anche quando la Roma era alle prese con l'emergenza infortuni. Due presenze in sei gare di Europa League e 11 in 16 in campionato. Ecco che, con il mercato di gennaio alle porte, a Firenze sognano Florenzi come rinforzo di livello.

