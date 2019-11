Roma, Fonseca: "Ottima partita, Pellegrini sta bene". Dzeko: "Dato una bella risposta"

Sorride Paulo Fonseca dopo la vittoria della Roma per 3-0 ad Istanbul che rilancia la sua squadra nella corsa qualificazione. "Sono soddisfatto, principalmente perché nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita. Con atteggiamento e coraggio" ha commentato il tecnico giallorosso. "Tutti hanno giocato bene, sempre tutti insieme con aggressività e velocità. Difensivamente anche", ha aggiunto.

"Dobbiamo capire che i giocatori appena tornati non sono ancora pronti fisicamente per giocare 90', abbiamo però la possibilità di cambiare molto. Pellegrini? Sta molto bene, per lui nessun problema", ha concluso Fonseca in riferimento alla monetina che ha colpito la testa del giocatore giallorosso.

"Abbiamo dato una bella risposta, ci aspettavamo più problemi. Era una partita pericolosa, perché perdere voleva dire uscire. Invece l'abbiamo fatta molto bene" ha commentato Edin Dzeko. "Si vede la mano del mister, una squadra che vuole giocare sempre il pallone e dobbiamo continuare così perché giochiamo ogni 3 giorni e tutte le partite sono importanti", ha aggiunto il centravanti bosniaco.

