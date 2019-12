Roma, Fonseca: "Con questo atteggiamento l'Europa League non si vince"

La Roma strappa la qualificazione con il brivido nel match dell'Olimpico con gli austriaci del Wolfsberg terminato 2-2. "Abbiamo raggiunto il principale obiettivo ma non abbiamo fatto una buona partita - ha dichiarato Paulo Fonseca nel post partita -. Era importante vincere qui ma l'atteggiamento non è stato quello giusto. Penso che prima della partita si pensava fosse già fatta. Abbiamo sbagliato molti passaggi anche sotto pressione e quando si sbaglia tanto non attacchiamo come volevamo. Non è facile accettare questo risultato"

"Dobbiamo saper gestire il ritmo della partita. Quando abbiamo cambiato e inserito Pellegrini e Zaniolo abbiano fatto meglio. Quando si sbaglia tanto alla fine in contropiede è normale che gli avversari possano creare pericoli", ha aggiunto il tecnico giallorosso. "Vincere l'Europa League? Non con questo atteggiamento. Adesso pensiamo alla prossima partita difficile contro la Spal. Poi penseremo all'Europa League", ha concluso.

