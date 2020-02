Roma, Fonseca: Con Atalanta una delle partite più difficili

"Mi aspetto una partita molto difficile. L'Atalanta è una grandissima squadra, molto aggressiva ma che ha grandi qualità in attacco. Ha grandi giocatori e un grande allenatore. Sicuramente è una delle partite più difficili che abbiamo". Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia della trasferta di Bergamo. "In questo momento non c'è nessun problema o divisione, siamo tutti uniti e insieme lavoriamo per fare una buona partita domani, senza dubbio", ha assicurato il tecnico giallorosso in conferenza stampa.

