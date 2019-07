Roma blinda Zaniolo-Florenzi e chiude per Mancini. James si allontana dal Napoli

di Attilio Celeghini

La Roma prova a blindare i gioielli. A rassicurare i tifosi ci ha pensato il ds Gianluca Petrachi durante la presentazione di Leonardo Spinazzola: "Zaniolo e Florenzi non sono sul mercato". Poi ha annunciato nuovi innesti in difesa: "Con le uscite di Manolas e Marcano dobbiamo prendere due difensori, lavoriamo su più fronti. Abbiamo le idee chiare e spero nel più breve tempo possibile di poter concludere qualche operazione". Tra gli obiettivi l'atalantino Gianluca Mancini, che ormai sembra a un passo dal trasferimento nella Capitale. Sulle trattative per l'arrivo di Higuain e la cessione di Dzeko all'Inter, invece, il ds giallorosso ha fatto catenaccio: "Non faccio nomi". Ma la trattativa con i nerazzurri per il bosniaco si è rimessa in moto e questa potrebbe essere la settimana decisiva per chiudere. Nel parlare del rapporto con Franco Baldini, poi, Petrachi ha di fatto confermato la trattativa per il difensore belga Toby Alderweireld. "Baldini conosce bene il Tottenham e se può essere di supporto per farci prendere questo giocatore è evidente che mi avvalgo delle sue qualità. Ma non è lui a fare il mercato della Roma".

E all'Inghilterra guarda purea parametro zero dal Liverpool. Mentre sul fronte Milan, sempre più vicino a Ismael Bennacer attualmente impegnato in Coppa d'Africa (pronto un contratto quinquennale), c'è da registrare l'interesse sempre più crescente verso Rodrigo De Paul dell'Udinese, già corteggiato in passato dal Napoli e già accostato alla Roma che però punta forte sul rossonero Suso: prende quota l'ipotesi di uno scambio con Javier Pastore in cerca di riscatto dopo la deludente annata in giallorosso. Appaiono sempre più lontani, invece, James Rodriguez e il Napoli. L'Atletico Madrid ha ormai messo la freccia, anche considerando che Aurelio De Laurentiis non vuole sborsare i 42 milioni chiesti dal Real per il colombiano. La proposta avanzata dal patron partenopeo è sempre quella del prestito con diritto di riscatto: i Colchoneros, invece, sono pronti a mettere sul piatto la cifra e contemporaneamente a sfoltire l'attacco per fare posto al giocatore. Tra i partenti c'è Diego Costa, il cui futuro potrebbe essere di nuovo in Premier League o in Brasile. Secondo Espn, oltre a Everton e West Ham, anche il Flamengo avrebbe dimostrato interesse per il centravanti spagnolo di origini brasiliane. Inoltre, il club del Cholo Simeone avrebbe messo sul mercato anche Angel Correa e Kalinic. Ritornando in Italia, salvo sorprese non cambieranno casacca i pezzi pregiati del Torino: "I nostri giocatori sono ambiti, ci sono state tante tante richieste. Senza fare nomi vi dico che ho dovuto dire nove no", ha svelato il presidente granata Urbano Cairo dal ritiro di Bormio.

Volgendo lo sguardo all'estero, in attesa di definire il futuro di Paul Pogba e del già citato Lukaku, lo United è pronto a piazzare un grande colpo in difesa: secondo il Sun, infatti, è fatta per l'arrivo di Harry Maguire dal Leicester. I Red Devils pagheranno circa 90 milioni di euro per il 26enne Maguire, che diventerà il difensore più caro nella storia del calcio. E non intendono fermarsi: nel mirino c'è anche il portoghese Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona, pronti 55 milioni di euro. In casa Psg continua il tormentone sul futuro di Neymar. Prima della riunione di oggi con la dirigenza, durata circa tre ore, il ds Leonardo ha avvertito il connazionale che sogna di ritornare al Barcellona sulle difficoltà dell'operazione. Difficoltà legate soprattutto alla situazione economica dei catalani, che hanno già messo a segno due colpi come De Jong e Griezmann, che oggi ha sostenuto il suo primo allenamento con i blaugrana. Nell'incontro odierno, che la stampa spagnola definisce 'freddo', Neymar ha ribadito la sua intenzione di lasciare Parigi. Intanto, secondo la stampa tedesca, il club di Ligue 1 è è pronto a sborsare 32 milioni per assicurarsi il giovane difensore francese Abdou Diallo dal Borussia Dortmund.



