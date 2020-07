Roma a Torino per blindare 5° posto. Genoa a un passo da salvezza

Lotta per il quinto posto e volata salvezza: delle otto partite in programma oggi, valide per la 36/a giornata di Serie A, sono tre quelle che segnaliamo qui con il cerchietto rosso. La prima si gioca allo stadio Grande Torino del capoluogo piemontese, dove i granata di Moreno Longo ricevono la visita della Roma. I padroni di casa sono ormai salvi e puntano solo a concludere in maniera dignitosa una stagione deludente. La Roma di Fonseca, invece, con una vittoria chiuderebbe il discorso quinto posto a scapito del Milan. Un traguardo comunque importante, perchè darebbe ai giallorossi la possibilità di accedere direttamente alla fase a gironi di Europa League evitando un inizio anticipato della stagione a causa del preliminari. "Sarà una partita difficile, contro una squadra sempre forte in casa. Per loro non ci saranno pressioni e anche per questo non sarà semplice, ma noi siamo molto motivati e vogliamo vincere", ha detto Fonseca alla vigilia.



Ultimi 180 minuti bollenti per la salvezza, con il Genoa ormai ad un passo dal traguardo e il Lecce con la speranza appesa ad un filo. I rossoblu di Davide Nicola saranno di scena sul campo del Sassuolo, squadra rivelazione della stagione ma ormai fuori da ogni gioco. "Domani c'è una grande opportunità, bisogna giocarsela, andarsela a prendere, avere la forza di completare l'opera", ha dichiarato l'allenatore del Genoa Davide Nicola. "I ragazzi lo meritano perché sono sette mesi che non pensiamo ad altro", ha aggiunto. Con le spalle al muro il Lecce, che deve sperare in una mancata vittoria del Grifone e allo stesso tempo andare a vincere in casa di una Udinese già salva ma che non più tardi di una settimana fa ha battuto la Juve. "Abbiamo poche speranze, ma proveremo a fare il massimo. Il campo darà il verdetto finale", ha ammesso il tecnico giallorosso Fabio Liverani.



Il resto del programma è composto da partite che non hanno più grande rilevanza per la classifica, ma comunque interessanti per altri motivo. La Lazio, ad esempio, riceve all'Olimpico il retrocesso Brescia: occasione d'oro per Ciro Immobile per puntare al record di gol in Serie A di Gonzalo Higuain. L'attuale capocannoniere è a quota 34 reti e di fronte si troverà la seconda difesa più battuta del campionato. Al Bentegodi di Verona, l'Hellas ospita la Spal per chiudere in festa una stagione da incorniciare: l'obiettivo è l'ottavo posto. Sarà l'ultima di Pazzini in gialloblu. Chiude il programma il Derby dell'Appennino fra la Fiorentina e il Bologna: ennesima sfida da ex per il tecnico rossoblu Sinisa Mihajlovic. "A Firenze mi fischiavano anche quando vincevo, per cui non ho proprio un bel ricordo", ha detto senza peli sulla lingua il tecnico serbo alla vigilia.



