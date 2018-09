Roma, a Madrid per stupire il Real | Le formazioni ufficiali

La Roma riparte dall'avversario più difficile: il Real Madrid "Campione d'Europa" del neo allenatore Lopetegui. Per sorprendere gli spagnoli, Di Francesco schiera una sorpresa in mezzo al campo, il giovane Zaniolo. Classe '99, arrivato in estate nell'operazione che ha portato Nainggolan all'Inter, non ha ancora giocato in Serie A. A completare il centrocampo De Rossi e l'ex Siviglia N'Zonzi. Terzetto offensivo composto da Under, Dzeko ed El Shaarawy, che ha vinto il ballottaggio con Perotti. Stesso modulo per il Real con davanti Bale, Benzema e Asensio. Fischio di inizio alle 21 al Bernabeu.

Le formazioni ufficiali

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema, Isco. All: Lopetegui

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi, Zaniolo; Ünder, Dzeko, El Shaarawy. All: Di Francesco

