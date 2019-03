Rivoluzione nel calcio Usa, i club chiedono promozioni e retrocessioni in Major League

Rivoluzionare la Major League Soccer introducendo promozioni e retrocessioni. È questa la proposta di oltre 100 club attualmente fuori dalla Mls espressa in una lettera consegnata tra gli altri al presidente della Fifa Gianni Infantino e al numero uno della federcalcio statunitense Carlos Cordeiro. L'intento è quello di creare un sistema aperto, in linea con i requisiti Fifa, e confuta l'idea che la prospettiva di una retrocessione rappresenti un disincentivo per gli investitori.

"Dozzine di proprietari hanno visto i loro investimenti andare in rovina e centinaia se non migliaia di calciatori il loro potenziale non realizzato - ha scritto nella lettera Chris Kessell, presidente del West Side Soccer Club - Questa situazione è unica nel contesto globale del calcio e, come suggeriscono alcune prove, è determinata dalla natura eccezionale del nostro modello chiuso". La proposta delle società statunitensi alla federazione prevede di instaurare un dialogo volto a favorire "un sistema aperto" che possa "sbloccare il potenziale di un gioco bellissimo negli Usa".

La lettera fa anche riferimento al ricorso presentato da Miami Fc e Kingston Stockade FC presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. "Comprendiamo i loro sforzi nel portare la questione dell'articolo 9 e delle promozioni e retrocessioni all'attenzione della Fifa e della federcalcio Usa - è la posizione dei club fuori dalla Mls espressa da Kessell - Vogliamo far sapere che non sono le uniche società che vogliono che ciò accada. Un sistema aperto è quello che i club, i giocatori e i tifosi di tutti gli Stati Uniti vogliono vedere nel calcio americano".



