Scontri e guerriglia, River Plate-Boca Juniors si gioca questa sera. Contrari i giocatori Xeneize

Provano a rigiocarla questa sera, ma, ormai River Plate-Boca Juniors, mitica finale di Copa Libertadores, non è più una questione di sport ma una delicatissima faccenda di ordine pubblico dalla quale non sarà facile uscire. Ieri sera, all'ingresso dello stadio Monumantal di Bueons Aires (casa del River Plate) si sono viste scene di violenza pura: con il pullman del Boca assalito dai tifosi con pietre, bottigliette e gas urticanti, diversi giocatori feriti e scossi chiusi negli spogliatoi in attesa che qualcuno decidesse il da farsi, i dirigenti delle due società e i capi della Federazione argentina a cercare una soluzione. Ormai, qualunque cosa succeda questa sera in campo (sempre che si riesca a giocare) avrà poco a vedere con il calcio, ma somiglierà più a una storia di Osvaldo Soriano.

Ieri sera, fuori dallo stadio (66 mila spettatori, intitolato a Antonio Vespucio Liberti) dei Millionarios, nome di battaglia del River Plate, è successo di tutto. Con gruppi di tifosi impegnati in una vera e propria guerriglia con la polizia che ha sparato almeno 150 proiettili di gomma. Come si diceva, per un po' (e sempre per questioni di ordine pubblico) si è pensato di giocare. Ma, chiusi nel loro spogliatoio, curati dai medici della squadra e rifocillati alla meglio con tramezzini e frutta, i giocatori del Boca facevano sapere che non se la sentivano di scendere in campo in quelle condizioni: feriti Pablo Pérez (che comunque, a causa di una lesione corneale abbastanza seria, causata da schegge di vetro dei finestrini del bus, negli occhi, non potrà giocare questa sera) e Gonzalo Lamardo, problemi agli occhi anche per Leonardo Jara e Nahitan Nández, Molto scossi Carlos Tevez e Augustin Almendra.

"Posso dire che quello che è successo è stato assolutamente un disastro. Abbiamo dei giocatori feriti e non sono in grado di scendere in campo ha detto alla radio il vicepresidente del Boca, Dario Richarte. E ci sono state alcune ore durante le quali si è provato a convincere quelli del Boca a giocarla. Uomini della Federazione sono scesi nello spogliatoio e hanno chiesto la formazione per provare a giocare intorno alle 20, ma sono stati mandati a quel paese dai giocatori e dal tecnico della Xeneizes (la "genovese" come si chiama in Argentina la squadra del Boca che viene dal quartiere dell'immigrazione genovese dell'inizio del secolo scorso), Schelotto. Alla fine, ha prevalso il buon senso e la Federazione ha annunciato il rinvio.

La gara di andata fini 2-2 (anche lì tra mille tensioni) con i gol di Albia e Benedetto (per il Boca) e Pratto e Izquierdo per il River. Le ipotesi per questa sera sono anche che si giochi a porte chiuse o che non si giochi affatto perché il Boca, in qualunque Paese avrebbe facilmente partita vinta per 3-0. Lo svolgimento è ancora in dubbio, quindi. Ma non giocarla, o chiuderla a tavolino, sarebbe faccenda molto difficile da gestire dal punto di vista dell'ordine pubblico.

Il Boca sostiene che non ci siano le condizioni adatte per giocare e nelle ultime ore i dirigenti si sono riuniti con gli avvocati per definire i passi da seguire. Il presidente del Boca Daniel Angelici ha concordato con il numero uno del River Rodolfo D'Onofrio e il capo della Conmebol, la Confederazione Calcistica Sudamericana, che il match verrà disputato, ma ad essere contrari a scendere in campo sono i giocatori Xeneize che, secondo 'La Nacion', non hanno alcuna intenzione di presentarsi oggi al 'Monumental': sostengono di essere svantaggiati perché, al contrario degli avversari, hanno vissuto un pomeriggio ad alta tensione. Senza contare che il capitano, Pablo Perez, rimasto ferito all'occhio nell'assalto, secondo i medici non sarebbe nelle condizioni di poter giocare. Per questo Angelici sta conducendo una dura opera di persuasione. "Perché non danno la Coppa direttamente al River?", ha ironizzato l'attaccante del Boca Carlos Tevez. Il patron Xeneize ha promesso alla squadra che, in caso di sconfitta, potrebbe rivolgersi alla Conmebol la vittoria a tavolino. Da parte sua la Federazione sudamericana ha assicurato che verranno raddoppiati gli sforzi per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza di giocatori e tifosi.

Probabile che, se non succederanno altri fatti gravi, le squadre scendano in campo e giochino. Poi, stemperati gli animi, forse, verranno prese decisioni su risultato, squalifiche e questioni legali. A quanto si è capito, i biglietti di ieri saranno validi anche per questa sera.

