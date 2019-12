Real, Zidane smorza tensioni Clasico: E' una semplice partita

"E' una semplice partita di calcio". L'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane cerca di rasserenare il clima intorno al 'Clasico' con il Barcellona di stasera sera al Camp Nou, circondato da tensioni che oltrepassano l'aspetto sportivo. "C'è molto da fare, ma alla fine, ciò che la gente vuole vedere è un bella partita di calcio, niente di più", ha spiegato il francese in conferenza stampa. "Tutto quello che dobbiamo fare è mettere le nostre energie in campo e pensare alla partita. Sul resto, su quello che sta accadendo in Catalogna, potremmo discutere per un'intera settimana".

Il 'Clasico' doveva originariamente essere disputato il 26 ottobre al Camp Nou, ma è stato rinviato al 18 dicembre a causa delle mobilitazioni a Barcellona a sostegno dei leader catalani indipendentisti condannati alle pene detentive per il loro tentativo di secessione nel 2017. I timori per la sicurezza hanno portato alla decisione di far alloggiare le squadre nello stesso albergo. Entrambe, poi, viaggeranno insieme verso lo stadio. Zidane si è detto "non preoccupato". "Niente mi preoccupa, sono felice. E questo vale per tutti, siamo felici di giocare una partita del genere, un Clasico. Viviamo per giocare a questo tipo di partite. "Spero che vedremo una grande partita. La cosa più importante non è il risultato, ma più quello che faremo per 90 minuti che ci darà gioia", ha aggiunto l'allenatore dei Blancos.

