Premier League: Ranieri è il nuovo allenatore del Fulham, via Jokanovic

Claudio Ranieri torna ad allenare in Premier League. Il Fulham ha annunciato sul proprio sito l'esonero di Slavisa Jokanovic e l'ingaggio del tecnico romano con contratto pluriennale. Al momento il team londinese è ultimo in classifica con 5 punti in 12 gare.

Per Ranieri, 67 anni, è la terza esperienza in Premier League: dopo quattro anni al Chelsea (2000-2004), con il Leicester vinse il titolo nel 2016. "E' un onore accettare l'opportunità di guidare il Fulham, un club fantastico con tradizione e storia. L'obiettivo del Fulham non dovrebbe essere mai la semplice salvezza. Dovremo ogni volta essere un avversario difficile da affrontare e aspettarci di vincere. Qui c'è una rosa di grandissimo talento che la classifica non rispecchia. So che queste squadra è capace di offrire prestazioni migliori e lavoreremo sodo in vista del Southampton", ha spiegato il mister romano, che ha allenato il Nantes nella sua ultima esperienza in panchina.

Il 24 novembre il Fulham sfiderà il Southampton a Craven Cottage. "Slaviša Jokanovic avrà sempre il mio apprezzamento e il mio rispetto per tutto ciò che ha fatto per restituire il Fulham al calcio di altissimo livello. Gli auguro il successo e la fortuna, dovunque possa essere la sua prossima tappa - ha aggiunto in una nota il presidente del Fulham Shahid Khan - Avere una figura come Claudio che abbia accettato questa sfida per noi è stato essenziale. Il suo lavoro con il Leicester è stato leggendario, è uno straordinario uomo di calcio".

