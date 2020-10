Qualificazioni Mondiali: Zapata-Muriel trascinano Colombia, manita Brasile

Successi netti nella notte per Colombia e Brasile nelle gare di qualificazione al Mondiale in Qatar. I 'cafeteros' hanno battuto 3-0 il Venezuela: a segno gli 'atalantini' Zapata e Muriel, autore di una doppietta. La Seleçao invece hanno travolto 5-0 la Bolivia: doppietta per Firmino, gol di Coutinho e Marquinhos e autorete di Carrasco.

