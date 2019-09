Qualificazioni Europei donne: Italia corsara in Georgia 1-0

Le azzurre si impongono grazie a un gol di Cristiana Girelli in un match valido per la seconda giornata

La Nazionale di calcio femminile di Milena Bertolini ha battuto a Tiblisi la Georgia per 1-0, in una partita valida per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei 2021. Il gol delle azzurre firmato al 24' da Cristiana Girelli, dopo un rigore da lei stesso fallito.

