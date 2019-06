Qualificazioni Europei, l'Italia stronca la Grecia ad Atene: 0-3

Italia in fuga (tre partite e tre vittorie) nel girone di qualificazione agli europei di calcio. Ad Atene (stadio intitolato al grande maratoneta Spyridon Louis), un primo tempo di alto livello, porta gli azzurri sul 3 a 0 con le reti di Barella, Insigne e Bonucci. Nella ripresa, l'Italia si limita a controllare permettendo alla Grecia di rialzare la testa. Ma sono ancora gli azzurri a sfiorare il gol e il portiere greco Barkas evita tre volte la capitolazione su Insigne, Belotti e Florenzi. Chiesa, dal canto suo (forse il meno positivo questa sera) si mangia un gol fatto sparando alto da pochi metri su assist di Belotti.

Il gol di Bonucci per il 3-0

E' un'Italia a forte trazione anteriore (che, però, non prende gol da sei gare) con l'ormai collaudata coppia di centrocampo Verratti-Jorginho da cui partono tutte le azioni. Barella è onnipresente, Emerson Palmieri, sulla sinistra, è un'iraddidio e mette in serie difficoltà la difesa greca che è davvero messa male in campo con il centrocampista Zeca spaesatissimo sulla fascia destra, senza un vero attaccante di riferimento. Anastasiadis sembra aver inventato un modulo fatto apposta per farsi mettere sotto dagli azzurri.

Che ci mettono una ventina di minuti a sbloccare il risultato con un bel gol di Barella frutto di una percussione centrale di Belotti che dà palla indietro. Per il cagliaritano è un rigore in movimento e il ragazzo non sbaglia.

Barella, autore del primo gol

La Grecia si scioglie e Insigne fa un gol dei suoi: al 30' ruba palla a Samaris, avanza sul centrosinistra, si accentra e pennella un destro col contagiri che va a spegnersi nell'angolo più lontano di Barkas. Il terzo gol arriva tre minuti dopo grazie a un bel colpo di testa di Bonucci che gira in porta un cross da sinistra di Emerson su azione da calcio d'angolo.

La Grecia entra in campo solo nella ripresa e prova a fare qualcosa. Sirigu dovrà anche fare un paio di buone parate ma, come si diceva (e Mancini un po' se ne lamenta) è l'Italia ad andare vicina al poker.

Martedì c'è la Bosnia a Torino (che oggi ha perso con la Finlandia). Una vittoria contro Pjanic e compagni ci metterebbe in una posizione di grande vantaggio nel girone.

GRECIA-ITALIA 0-3

Barella 23', Insigne 30' Bonuicci 33'

33' Angolo sulla sinistra, battuto corto. Poi Emerson mette in mezzo un bel pallone. Stacco di Bonucci e palla contro il palo e in rete

30' Insigne ruba palla a Samaris e avanza sul centrosinistra. Poi si accentra e mette un fantastico destro al giro sul palo più lontano di Barkas. Un capolavoro!!!

23' Azione dell'Italia sulla sinistra. Cross per Barella che tocca indietro per l'accorrente Barella: è un rigore in movimento e il centrocampista azzurro non sbaglia

Lorenzo Insigne e Andrea Belotti titolari al fianco di Federico Chiesa nel tridente dell'Italia di Roberto Mancini contro la Grecia ad Atene, partita valida per le qualificazioni a Euro 2020. Il ct conferma il collaudato modulo 4-3-3 con Sirigu in porta al posto dell'infortunato Donnarumma. In difesa la coppia centrale è composta da Chiellini e Bonucci, sulle fasce Florenzi ed Emerson. In mezzo al campo Barella, Verratti e Jorginho.

GRECIA-ITALIA 0-3.

RETI: 23' Barella (I), 30' Insigne (I), 33' Bonucci (I).

GRECIA (3-5-2): Barkas; Siovas, Manolas, Papastathopoulos; Samaris (77' Bakasetas), Zeca, Kourbelis (46' Siopis), Fortounis, Stafylidis; Kolovos (46' Mavrias), Masouras. A disp. Durmishaj, Kotsiras, Koulouris, Koutris, Mandalos, Paschalakis, Pelkas, Valerianos, Vlachodimos. All. Anastasiadis.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Chiellini, Bonucci, Emerson (68' De Sciglio); Barella, Verratti (81' Pellegrini), Jorginho; Chiesa, Insigne, Belotti (84' Bernardeschi). A disp. Cragno, Cristante, Gollini, Kean, Mancini, Pavoletti, Quagliarella, Romagnoli. All. Mancini.

Arbitro: Taylor (GBR).

NOTE: ammoniti Samaris (G), Verratti (I), Masouras (G).

I risultati della 3/a giornata del Gruppo J di qualificazione a Euro 2020: Armenia-Liechtenstein 3-0, Finlandia-Bosnia Erzegovina 2-0, Grecia-Italia 0-3.

La classifica: Italia 9 punti, Finlandia 6, Bosnia e Grecia 4, Armenia 3, Liechtenstein 0.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata