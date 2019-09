Qualificazioni Euro U21: l'Italia travolge 5-0 il Lussemburgo

Esordio travolgente per l'Italia nel primo impegno delle qualificazioni all'Europeo Under 21 del 2021. Gli azzurrini del nuovo ct Nicolato hanno superato 5-0 il Lussemburgo nell'incontro valido per il Gruppo 1 disputato a Castel di Sangro. A sbloccare la sfida il rigore di Locatelli dopo nove minuti. Prima dell'intervallo, il raddoppio di Kean, sempre su penalty (37'). Nella ripresa arrotondano Sottil (63'), Tumminello (68') e Scamacca (77').

Davanti ai 5mila presenti al 'Teofilo Patini', il primo gol europeo del nuovo corso azzurro porta la firma del capitano Manuel Locatelli, il centrocampista del Sassuolo che, rispetto alla gara con la Moldavia, parte titolare e, presa subito la squadra per mano, trasforma con un tiro angolatissimo - dopo 9' di gioco - il rigore che sblocca il risultato. Al 20' l'Under si affaccia nuovamente alla porta avversaria con un rasoterra di Pinamonti che termina alla sinistra di Machado. Al 30' l'unica azione del Lussemburgo con una violenta conclusione di Muratovic, sul quale interviene prontamente Plizzari. Poi, al 37', l'Under raddoppia ancora su rigore. Una palla filtrante di Zaniolo serve Kean, che viene atterrato in area: è lo stesso attaccante dell'Everton a realizzare dagli undici metri con un destro rasoterra a incrociare che spiazza Machado. Il primo tempo si conclude con l'Italia all'attacco e nello stesso modo si apre la ripresa. Nell'intervallo Kean resta negli spogliatoi e al suo posto Nicolato presenta Sottil.

Gli azzurrini alzano i ritmi del gioco, sempre padroni del campo e pericolosi ogni volta che si propongono in avanti. Come nel caso di Sala, al 58', che però spedisce alto di piatto sinistro davanti a Machado. Altri due cambi per Nicolato: tocca a Tumminello e Frattesi, che prendono il posto di Zaniolo e Pinamonti. Proprio uno dei nuovi entrati, Riccardo Sottil, firma il 3-0 con un grande gol - un destro sotto la traversa -, il suo primo con la maglia dell'Under 21. Tutto facile per gli azzurrini, che cercano di incrementare il bottino con Scamacca al 64', ma stavolta Machado intercetta con la punta delle dita. Nulla può, invece, il portiere del Lussemburgo, al 68' sul tap in vincente di Tumminello. C'è solo l'Italia in campo e il tecnico azzurro ne approfitta per effettuare un ulteriore cambio, inserendo Zanellato e lasciando a Locatelli l'uscita dal campo tra gli applausi. E così arriva anche il quinto gol al 77' con Scamacca che riceve da Frattesi e colpisce subito a botta sicura. Nel finale c'è posto anche per Tripaldelli, che subentra all'83' in sostituzione di Sala. E per l'ennesima spinta offensiva prima del fischio finale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata