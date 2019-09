Qualificazioni Euro 2020, l'Italia vince 2-1 in Finlandia: pass vicino

L'Italia batte per 2-1 la Finlandia in trasferta a Tampere, in una gara valida per le qualificazioni a Euro 2020. I gol al 59' di Immobile , al 71' rigore di Pukki, al 79' altro rigore di Jorginho. Nel primo tempo dopo un rischio grosso con Toivio che sotto misura spedisce alto gli azzurri vanno vicini al gol almeno tre volte con Sensi che colpisce al volo dall'interno dell'area e Hrádecky che compie una grande parata. Nella ripresa la sblocca Immobile con un colpo di testa su cross di Chiesa. Poco dopo il pareggio finlandese per un fallo di Sensi su Pukki e conseguente giusto rigore trasformato dallo stesso attaccante del Norwich City. La vittoria azzurra arriva sempre dagli 11 metri per un fallo di mano di Vaisanen. Il penalty è trasformato da Jorginho e ora alla squadra di Mancini, in testa al gruppo J a punteggio pieno, per la matematica certezza di qualificarsi al torneo continentale mancano 4 punti nelle prossime 4 partite.

