Qualificazioni Euro 2020, Finlandia-Italia 1-2: diretta

79': rigore per l'Italia per fallo di mano di Vaisanen. Penalty trasformato da Jorginho

75': entra Belotti al posto di Immobile tra gli azzurri

73'. entra Bernardeschi ed esce Chiesa nell'Italia

71': rigore per la Finlandia per fallo di Sensi su Pukki, trasformato dallo stesso Pukki: 1-1

59': Immobile porta in vantaggio l'Italia con un colpo di testa su cross di Chiesa

46': comincia il secondo tempo con formazioni invariate

45' + 3': finisce il primo tempo

44': altra occasione per gli uomini di Mancini con diagonale di Chiesa respinto dal portiere finlandese

30': Immobile di testa in girata in area su cross di Chiesa metta fuori di poco

27': l'Italia sfiora il gol con un tiro al volo di Sensi dall'interno dell'area: grande parata di Hrádecky

8': nell'Italia si infortuna Emerson Palmieri, al suo posto entra Florenzi

4': gli azzurri rischiano grosso con Toivio che sotto misura spedisce alto un pallone invitante

Sono ben cinque i cambi nella formazione dell'Italia che questa sera affronta la Finlandia, a Tampere, in una gara valida per le qualificazioni a Euro 2020. Il ct Mancini conferma in porta Donnarumma; in difesa Izzo a destra al posto di Florenzi, Bonucci, Acerbi al posto di Romagnoli ed Emerson a sinistra; a centrocampo confermati Barella e Jorginho, c'è Sensi al posto dello squalificato Verratti; in attacco unico confermato di Yerevan è Chiesa, mentre giocano Immobile al posto di Belotti e Lorenzo Pellegrini di Bernardeschi.

