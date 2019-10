Qual. Euro 2020: Spagna qualificata, Bosnia ko in Grecia

Nutrito il programma serale delle partite valide per la qualificazioni a Euro 2020. Nel Girone J, lo stesso dell'Italia, la Grecia supera 2-1 la Bosnia e di fatto fa un favore alla Finlandia nella corsa al secondo posto. Ad Atene, greci in vantaggio con Pavlidis al 30', il pari bsoniaco al 30' con Gojak. Nel finale all'88' un autogol di Kovacevic condanna la Bosnia. In classifica, Italia saldamente al comando e già qualificata come prima con 24 punti. Segue la Finlandia con 15 davanti ad Armenia e Bosnia con 10 a due turni dalla fine. Grecia con 8 ma ormai eliminata. Nel Girone F, Svezia e Spagna pareggiano 1-1. A Stoccolma l'esperto Berg porta in vantaggio i padroni di casa al 50', il pari spagnolo al 92' con Rodrigo. Un gol fondamentale, perchè regala alle Furie Rosse la qualificazione con due turni di anticipo. Nello stesso girone, Romania e Norvegia pareggiano 1-1 e restano in corsa per il secondo posto nel girone. Infine, termina con la storica vittoria delle Isole Far Oer per 1-0 il confronto con Malta. In classifica, Spagna prima e qualificata con 20 punti davanti a Svezia con 15 e Romania con 14.

Nel Gruppo D, la Svizzera supera l'Irlanda 2-0 e resta in corsa per la qualificazione. Elvetici in vantaggio con Seferovic al 16', il raddoppio al 93' con un autogol di Duffy. Il milanista Rodriguez sbaglia un rigore. Nello stesso girone, successo esterno della Georgia a Gibilterra per 3-2. In classifica, Irlanda e Danimarca al comando appaiate con 12 punti segue la Svizzera con 11 e la Georgia con 8. Nel Gruppo G, infine, Israele ha battuto la Lettonia per 3-1 e resta in corsa per il secondo posto che vale la qualificazione. In classifica, infatti, la nazionale israeliana aggancia Slovenia e Macedonia a quota 11 a -5 dall'Austria seconda. Da segnalare la doppietta di Dabbur.

