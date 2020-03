Il Psg non concederà Mbappe alla Francia per le Olimpiadi

Il club parigino non rilascerà il 21enne alla selezione per Tokyo 2020. Se partecipasse anche alle olimpiadi, perderebbe l'avvio della prossima stagione

Il PSG ha scritto alla Federcalcio francese per informarla che l'attaccante parigino Kylian Mbappe non sarà rilasciato per le Olimpiadi di Tokyo 2020, competizione che non rientra nelle date della FIFA. Lo riferisce l'Equipe sul proprio sito, spiegando che il talento 21enne, già campione del mondo nel 2018 con la Francia, giocando a giugno-luglio gli Europei, se dovesse andare anche a Tokyo salterebbe l'inizio della stagione 2020-2021. Intanto l'allenatore Thomas Tuchel ha detto che Neymar sarà regolarmente a disposizione per la semifinale di Coppa di Francia, mercoledì a Lione.

