Premier, Mikel Arteta è il nuovo allenatore dell'Arsenal

L'assistente allenatore di Guardiola al Manchester City fa ritorno alla sua ex squadra dopo l''esonero di Emery

Mikel Arteta torna a casa. Sarà il nuovo allenatore dell'Arsenal. Ad annunciarlo proprio il club londinese che ha siglato con il 37enne ex centrocampista spagnolo e capitano dei Gunners un accordo da tre anni e mezzo di contratto. A partire da domenica dunque, subito dopo il match di Premier con l'Everton a Goodison Park, l'ormai ex assistente allenatore di Guardiola al Manchester City, sostituirà in panchina Freddie Ljungberg, che ha guidato temporaneamente la squadra dopo l'esonero di Unai Emery a fine novembre.

