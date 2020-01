Premier: Tottenham supera Norwich, United ko in casa con il Burnley

Il Tottenham supera 2-1 il Norwich nel match della 24a giornata di Premier League e aggancia il Manchester United al quinto posto in classifica. Alli sblocca il risultato al 38' del primo tempo, Pukki pareggia i conti su rigore al 25' della ripresa. A dieci minuti dalla fine però la squadra di Mourinho firma il gol vittoria con Son. Eriksen, in trattativa per il trasferimento all'Inter, è entrato in campo nella ripresa, nell'ultima mezzora. Nelle altre gare spicca la sconfitta interna del Manchester United, che cade 2-0 a Old Trafford contro il Burnley. A segno Wood nel primo tempo e Rodriguez nella ripresa. Infine, poker del Leicester in casa contro il West Ham. Doppietta per Perez, a segno anche Barnes e Pereira. Le Foxes restano così al terzo posto salendo a quota 48.

I risultati della 24a giornata di Premier League

Manchester Utd 0-2 Burnley

Leicester 4-1 West Ham

Tottenham 2-1 Norwich

Chelsea 2-2 Arsenal

Aston Villa 2-1 Watford

Bournemouth 3-1 Brighton

Crystal Palace 0-2​​​​​​​ Southampton

Everton​​​​​​​ 2-2​​​​​​​ Newcastle​​​​​​

Sheffield Utd​​​​​​​ 0-1 Manchester City

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata