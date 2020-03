Premier: Manchester è dello United. Poker Chelsea all'Everton, Ancelotti travolto

Nei posticipi della 29a giornata ai Red Devils il derby con il City: zona Champions più vicina (-3). In gol Martial e McTominay. I Blues di Lampard si impongono 4-0 contro i Toffees di Re Carlo

Va allo United il derby di Manchester valido per la 29/a giornata di Premier League. A segno Martial al 30' del primo tempo e McTominay al 51' della ripresa, in pieno recupero. I Red Devils balzano così al quinto posto in solitaria salendo a 45 punti, a meno tre dalla zona Champions, mentre i Citizens restano fermi a 57.

Ritorno amaro per Carlo Ancelotti a Stamford Bridge. Il Chelsea ha travolto 4-0 l'Everton nella gara valida per la 29/a giornata di Premier League. La gara si decide in un'ora: nel primo tempo vanno a segno Mount al 14' e Pedro al 21', nella ripresa i blues dilagano con i sigilli di Willian al 9' e Giroud al 9'. I londinesi salgono così a 48 punti, rinforzando il quarto posto, mentre i Toffees rimangono fermi a 37.

