Premier, Liverpool travolge 5-2 Everton, Mourinho cade a Manchester

Il Liverpool risponde alla vittoria del Manchester City, in casa del Burnley, aggiudicandosi 5-2 il derby contro l'Everton nella gara valida per la 15a giornata di Premier League. La doppietta di Origi spiana la strada ai Reds, che trovano nel primo tempo anche le reti di Shaqiri e Manè. I Toffees restano in partita grazie ai gol di Keane e Richarlison, ma nella ripresa non riescono a tornare sotto e nel finale incassano il quinto gol firmato da Wijnaldum. La squadra di Klopp sale così a 43 punti, a +11 sui Citizens e a +8 sul Leicester, che tiene il passo regolando 2-0 il Watford. Vardy su rigore sblocca il risultato al 10' nella ripresa, in pieno recupero arriva la rete di Maddison che chiude i conti.

Il ritorno di Mourinho a Manchester non sorride al Tottenham. Lo Special One cade infatti 2-1 a Old Trafford contro lo United, che infila il quarto risultato utile consecutivo e sale al sesto posto con 21 punti, scavalcando proprio gli Spurs fermi a 20. Decisiva per i Red Devils la doppietta di Rashford, mentre ai londinesi non basta la rete di Alli del momentaneo 1-1. Sorride anche il Chelsea, che regola 2-1 l'Aston Villa e rinforza il quarto posto. Abraham al 24' porta avanti l'undici di Lampard, Trezeguet pareggia i conti al 41'. Nella ripresa, in avvio, Mount firma il gol vittoria. Bene anche il Wolverhampton, che resta al quinto posto battendo con un gol per tempo il West Ham: Dendoncker apre le danze al 23', l'ex Milan Cutrone raddoppia nel finale, al 41'. Successo infine del Southampton sul Norwich per 2-1.

I risultati della 15a giornata

Liverpool 5-2 Everton

Chelsea 2-1 Aston Villa

Leicester 2-0 Watford

Manchester Utd​​​​​​​ 2-1 Tottenham​​​​​​

Southampton​​​​​​​ 2-1 Norwich

Wolves​​​​​​​ 2-0 West Ham

Burnley​​​​​​​ 1-4 Manchester City

Crystal Palace​​​​​​​ 1-0 Bournemouth

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata