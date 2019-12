Premier, Liverpool senza freni. Spurs in rimonta. Ancelotti: buona la prima

Nella 19a giornata Klopp fa poker a Leicester. Successi anche per Tottenham e United. Esordio con vittoria per Re Carlo con l'Everton. Questa sera Manchester City-Wolveramphton

Prosegue senza rivali la marcia del Liverpool in Premier League. Nel big match del 'Boxing day' la formazione di Klopp si impone con un rotondo 4-0 sul campo del Leicester secondo in classifica. I Reds chiudono il primo tempo in vantaggio grazie a una rete di Firmino al 31' prima di dilagare nella ripresa. Il raddoppio è di Milner su rigore al 71', poi arrivano la seconda rete di giornata da parte di Firmino al 75' e quella di Alexander-Arnold al 78'. Grazie a questa vittoria il Liverpool vola a quota 52 punti in classifica mentre le Foxes restano ferme a 39.

Il Manchester United cala il poker all'Old Trafford e dopo essere passato in svantaggio travolge il Newcastle per 4-1 nella sfida valida per la 19/ma giornata di Premier League. Ospiti in rete con Longstaff al 17' ma i Red Devils reagiscono subito andando a segno con Martial al 24' e portandosi in vantaggio al 36' con Greenwood. Sul finale del primo tempo tris dello United con Rashford. Al 51' partita chiusa ancora con Martial che firma così una doppietta. Il Manchester United sale al settimo posto in classifica con 28 punti.

Al debutto sulla panchina dell'Everton, Ancelotti non stecca e conquista i suoi primi tre punti. Nella sfida contro il Burnley decide un gol di testa di Calvert-Lewin a dieci minuti dalla fine al termine di una sfida molto combattuta. Con questo successo l'Everton sale al 13o posto allontanandosi dalla zona rossa della retrocessione. Cade, invece, il Chelsea in casa battuto dal Southampton per 2-0 (Obafemi al 31' e Redmond al 73') mentre lo Sheffield United viene bloccato in casa dal Watford 1-1 (Deulofeu al 27' e Norwood al 36'). Vince l'Aston Villa sul Norwich per 1-0 (decide Hourihane) e il Crisytal Palace in rimonta sul West Ham per 2-1 (Snodgrass, poi Kouyate e Ayew al 90'). Arsenal bloccato in casa del Bournemouth per 1-1 (Gosling e rete di Aubameyang per i Gunners).

Il Tottenham di Mourinho supera in rimonta il Brighton per 2-1. Gli Spurs vanno sotto per la rete di Webster al 37' ma nella ripresa ribaltano il match con le segnature di Kane al 53' e Alli al 72'.

I risultati della 19a giornata di Premier League

Leicester 0-4 Liverpool

Manchester Utd 4-1 Newcastle

Aston Villa 1-0 Norwich

Bournemouth 1-1 Arsenal

Chelsea 0-2 Southampton

Crystal Palace 2-1 West Ham

Everton 1-0 Burnley

Sheffield Utd 1-1 Watford

Tottenham 2-1 Brighton

Wolves - Manchester City (27/12 alle 20.45)

