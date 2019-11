Premier, Liverpool corsaro, City piega Chelsea. Arsenal all'ultimo respiro

Prosegue il duello a distanza in Premier League fra Liverpool e Manchester City. Nella 13esima giornata, i Reds si impongono per 2-1 in trasferta sul campo del Crystal Palace grazie ai gol di Mane che al 48' controlla la palla in area e insacca alla spalle del portiere complice una carambola che mette fuori causa un difensore nel tentativo di spazzare via; e Firmino che all'85' risolve una mischia in area avversaria e appoggia in rete il gol vittoria. Non basta il gran gol di Zaha con il destro nell'angolino basso all'82' ai padroni di casa. La squadra di Klopp mantiene la vetta della classifica con 8 punti di vantaggio sul Leicester e ben 11 su quella di Guardiola.

Nel big match di giornata, infatti, il City si impone per 3-1 in rimonta: vantaggio dei Blues con Kante in versione goleador al 21'; replica dei Citizens al 29' con il sinistro rasoterra preciso di De Bruyne; raddoppio di Mahrez che conclude in rete dopo una serpentina tra i difensori avversari al 37'; tris del solito Sterling nel finale. Nonostante il ko, il Chelsea di Lampard resta al quarto posto. Manchester alle spalle di un Leicester corsaro per 2-0 a Brighton con le reti di Perez e Vardy su rigore nella ripresa.

Nelle altre gare, l'Arsenal non va oltre il 2-2 in casa contro il Southampton. I Gunners recuperano due volte i Saints in vantaggio con il guizzo di Ings all'8' e con Ward Prowse al 71', che ribatte in rete dopo essersi fatto parare il rigore. In entrambi i casi la pareggia Lacazette: al 18' l'attaccante francese ristabilisce l'equilibrio con il destro sotto misura; nei minuti di recupero insacca di nuovo da due passi a porta praticamente sguarnita, salvando il pomeriggio di Emery. La sua squadra è sesta in classifica appaiata a Burnley e Sheffield che da spettacolo in casa con il Manchester United in un pirotecnico 3-3 che blocca ancora una volta ei 'Red Devils'.

I risultati della 13a giornata di Premier League

West Ham 2-3 Tottenham

Arsenal 2-2 Southampton

Brighton 0-2 Leicester

Everton 0-2 Norwich

Bournemouth 1-2 Wolves

Crystal Palace 1-2 Liverpool

Watford 0-3 Burnley

Manchester City 2-1 Chelsea

Sheffield 3-3 Manchester United

Aston Villa - Newcastle (25/11 alle 21.00)

