Premier League: Mourinho batte Guardiola, City a -22 dal Liverpool

Il Tottenham di Jose Mourinho supera per 2-0 il Manchester City, nel posticipo della 25a giornata di Premier League. Nel primo tempo gli ospiti sbagliano un rigore con Gundogan, poi nella ripresa restano in dieci per l'espulsione di Zinchenko. Ne approfittano gli Spurs, a segno con il neo acquisto Bergwijn al 63' e con il corano Son al 71'. In classifica, il Tottenham si porta al quinto posto da solo con 37 punti. Il Manchester City di Pep Guardiola resta secondo, ma a -22 dal Liverpool. L'Arsenal non va oltre lo 0-0 in casa del Burnley, in una partita valida per la 25/a giornata della Premier League. Le due squadre restano appaiate al decimo posto in classifica con 31 punti, alla pari di Newcastle e Southampton.

