Premier league, Manchester Utd ferma a 17 la scia di vittorie del Liverpool

Il Liverpool non è riuscito a conquistare la 18esima vittoria consecutiva nella Premier League, ma il pareggio nel finale di Adam Lallana ha evitato ai campioni d'Europa una sconfitta in trasferta contro il Manchester United: il match si è concluso 1-1. Il gol del Manchester è stato segnato da Marcus Rashford. I Reds restano in testa + 6 dal Manchester City secondo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata