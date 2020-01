Premier League: Liverpool supera West Ham nel recupero, +19 sul City

La marcia del Liverpool in vetta al campionato inglese non conosce sosta. Nel recupero della 18a giornata di Premier League la squadra di Klopp supera 2-0 in trasferta il West Ham. A segno Salah su rigore al 35' del primo tempo e Oxlade-Chamberlain che al 7' della ripresa in contropiede chiude la pratica al London Stadium. I Reds salgono così a 70 punti, a +19 sul Manchester City secondo: il titolo nazionale è ormai ipotecato.

