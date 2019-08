Premier League, il Tottenham prende Lo Celso e Sessegnon

Doppio colpo per gli Spurs nell'ultimo giorno di mercato in Inghilterra: arrivano l'argentino dal Betis e la giovane promessa del calcio inglese

E' Giovanni Lo Celso il colpo del Tottenham nell'ultimo giorno di mercato in Premier. Il club inglese ha ufficializzato l'arrivo in prestito con diritto di riscatto del centrocampista proveniente dal Betis Siviglia. Secondo i media spagnoli gli Spurs avrebbero versato 16 milioni di euro per il prestito, con riscatto fissato a 30 milioni. Nell'ultima stagione Lo Celso ha segnato 16 reti con 4 assist. Londinesi scatenati nell'ultima finestra disponibile: oltre a Lo Celso hanno annunciato anche l'acquisto di Ryan Sessegnon. Considerato una delle promesse del calcio inglese, l'esterno sinistro 19enne è arrivato dal Fulham per una cifra - secondo i media inglesi - attorno ai 27 milioni di euro.



