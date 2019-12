Premier League, il Chelsea supera il Tottenham 2-0

Giornata amara per il tecnico portoghese degli Spurs contro la sua ex squadra in uno dei tanti derby di Londra

Il Chelsea supera il Tottenham di Mourinho in casa degli Spurs in uno dei tanti derby di Londra e sale al quarto posto della Premier League. Nella sfida valida per la 18/ma giornata doppietta di Willian al 12' e al 49' su rigore. Tottenham in 10 uomini per l'espulsione di Son al 62'. La squadra di Mourinho è ora ferma al settimo posto con 26 punti.

