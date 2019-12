Premier League, Arsenal ribalta in trasferta il West Ham

Finisce 3-1 in favore dei Gunners il posticipo della 16a giornata. In gol Martinelli, Pepè e Aubameyang

L'Arsenal torna alla vittoria superando in trasferta per 3-1 il West Ham nella gara valida per la 16a giornata di Premier League. Padroni di casa in vantaggio al 38' con Ogbonna ma a metà ripresa in meno di dieci minuti l'Arsenal ribalta il match: al 60' va in rete Martinelli, raddoppio di Pepe con il sinistro a giro al 66' e poi Aubameyang che al 69' chiude al volo il trinagolo con un compagno e assicura i tre punti alla sua squadra. Con questo risultato i Gunners al nono posto con 22 punti, West Ham sempre più giù ad una sola lunghezza di vantaggio dalla zona retrocessione.

