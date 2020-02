Premier: Lampard beffa Mourinho, al Chelsea il derby di Londra

Il Chelsea ha battuto per 2-1 il Tottenham nel lunch match della 27a giornata di Premier League. Per i Blues a segno Giroud al 15' e Marcos Alonso al 48'. Non basta agli Spurs l'autogol di Rudiger all'89' per recuperare la gara di Stamford Bridge. Franck Lampard batte così il suo 'maestro' Jose Mourinho e consolida il quarto posto in classifica a +4 proprio sul Tottenham.

